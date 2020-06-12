25 شرطًا لإعادة تشغيل المنشآت السياحية.. تعرف عليها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:44 ص
عادل المصري
عادل المصري
زينب وهبه
بدأ قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم موارد الاقتصاد في مصر مرحلة التعافي بعد تعطل السياحة لفترة بسبب أزمة كورونا وتعليق حركة الطيران، وبدأ التركيز على انضباط السياحة الداخلية وبعد تحقيق النجاح خلال الفترة الماضية تم وضع ضوابط وإشتراطات صحية لإعادة التشغيل للمطاعم والكافيتريات والحلوانية السياحية.

وترصد بوابة "الفجر" أهم الضوابط والإشتراطات الصحية لإعادة تشغيل المطاعم والكافيتيريات والحلوانية السياحية للحد من إنتشار كوفيد 19 كما أوضحها عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية بعد إعتمادها اليوم من وزارة السياحة والآثار في النقاط التالية:

أهم شروط التشغيل
1- - يعتبر الشرط الأساسي للسماح بتشغيل المنشأة السياحية هو حصول المنشأة السياحية على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن غرفة المنشآت السياحية.
2- التزام المنشأة السياحية باشتراطات وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بالتكييف المركزي.
3- الحصول على توقيع من مدير المنشأة السياحية على إقرار مؤداه هو التزامه بضوابط واشتراطات السماح بإعادة تشغيل المنشأة.
4- في حالة مخالفة الاشتراطات والضوابط يتم وقف نشاط المنشأة السياحية وسحب الرخصة من مدير المنشأة.
5- ومن أهم الشروط والضوابط المتعلقة بالرواد والزبائن أنه يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للمنشأة بنسبة 50% من الرواد والزبائن كحد أقصى لحين إشعار آخر.
6- الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي حيث يجب الالتزام بترك مسافة لا تكون أقل من مترين بين طاولات الطعام، ولا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة وعند وجود عائلات يؤخذ في الاعتبار أن لا يتواجد على المائدة الواحدة الكبيرة أكثر من 6 أفراد كحد أقصى.
7- يجب أن تكون النسبة 50% من الطاقة الاستيعابية عند تشغيل المصاعد إن وجدت في المنشآت السياحية.
8- يجب الالتزام بإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.
9- منع إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وحظر أي نشاط فيه تجمعات.
10- حظر ومنع تقديم الشيشة.
11- إزالة المفارش القماش من على جميع موائد الطعام واستبدالها بمفارش أحادية الاستخدام -قدر المستطاع- بحيث يتم التخلص منها بعد الاستخدام مباشرة وفي حالة عدم استبدالها والاحتفاظ بالمفارش القماش يجب في هذه الحالة الالتزام بتغيير المفارش القماشية بين كل مستخدم وآخر.
12- الالتزام باستخدام أدوات طعام أحادية الاستخدام -قدر المستطاع- والالتزام بتوفير معقمات ومناديل تعقيم على كل موائد الطعام.
13- وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الإنتظار بحيث تتوفر وتوجد أمام دورات المياه والمصاعد في المنشآت السياحية.
14- الالتزام بعمليات التعقيم والتطهير لكل مناطق التلامس مثل: " مقابض الأبواب، وصنابير المياه " بصفة دورية في كل الأنحاء.
15- الالتزام بعملية تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر وتتم عملية التعقيم باستخدام المواد المطهرة والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان.
16- الالتزام بعملية تطهير الأثاث والأقمشة بإنتظام.
17- منع البوفيهات المفتوحة " الخدمة الذاتية بالبوفيه " وإنما يتم السماح بخدمة البوفيه " غير المفتوح".
18- الاستمرارية في الالتزام بضوابط واشتراطات تشغيل المطاعم المقررة.
19- إلزام المنشآت السياحية بأن تضع لافتات عند مداخل المنشآت بمنع دخول من لديهم أعراض كوفيد 19.20- التزام المنشأة بوضع الإرشادات التوعوية في كل أرجاء المنشأة.
21- يجب توفير سلة مهملات في الحمامات والمطابخ وتكمن طريقة فتحها بالقدم دون اللمس.
22- الالتزام من التخلص من النفايات بشكل آمن طبقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.
23- يجب التزام المنشأة السياحية بتوفير منافذ تهوية جيدة في الأماكن المغلقة.
24- التزام المنشأة بعمليات تنظيف فلاتر التكييف بشكل دوري.
25- فيما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالعاملين في المنشأة السياحية وما أقرته الضوابط والاشتراطات الصحية المكشوفة بالخارج يجب الالتزام بوضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن إنتظار رواد المنشأة، وقياس درجة الحرارة لرواد المطاعم.

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