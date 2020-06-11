بيلاروسيا تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
أ ش أ
قال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة  بإن وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاوسي فلاديمير كولتوفيتش ناقش مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في لقاء عبر "الفيديوكوانفرس" نظمته سفارة بيلاروس بالقاهرة اليوم, سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين واستمرار العمل في ملفات التعاون بالرغم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السفير البيلاروسي  أن المباحثات تناولت مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك; بما يتماشى مع الاتفاقيات التي جرى بحثها بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وألكسندر لوكاشينكو في فبراير الماضي بالقاهرة ،فضلا عن آليات التعاون الممكنة في مجال تحديث الشركات المصرية بهدف دعم تعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في قائمة المنتجات بدعم من الجانب البيلاروسي.

ولفت إلى أن كلا الجانبين بحثا المشروعات الصناعية المشتركة بما في ذلك الجهود المشتركة لزيادة المكون المحلي ثم تنظيم تصدير المنتجات المشتركة إلى الأسواق الأفريقية وكذلك إزالة القيود القائمة في التجارة الثنائية مشيرا إلى أن كلا الوزيرين أكدا اهتمامها المتبادل في استمرار عملية المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأقتصادي الأوراسي ومصر والتوصل إلي اتفاق في أقرب وقت.

وأوضح أن الجانب البيلاروسي رحب بفرصة زيادة تصدير المنتجات الزراعية الدوائية والطبية المصرية الأخرى إلى بيلاروسيا, لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تنظيم المزيد من اللقاءات عبر (الفيديوكوانفرس) بين المؤسسات المصرية والبيلاروسية فضلا عن إمكانية عقد لجنة التجارة المصرية البيلاروسية المشتركة في حالة تحسن الوضع الوبائي في العالم .

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تكشف سبب نقص أدوية كورونا في الصيدليات

منذ ساعة و نصف

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم