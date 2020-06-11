بيلاروسيا تبحث تعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر

قال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بإن وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاوسي فلاديمير كولتوفيتش ناقش مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في لقاء عبر "الفيديوكوانفرس" نظمته سفارة بيلاروس بالقاهرة اليوم, سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين واستمرار العمل في ملفات التعاون بالرغم من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف السفير البيلاروسي أن المباحثات تناولت مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك; بما يتماشى مع الاتفاقيات التي جرى بحثها بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وألكسندر لوكاشينكو في فبراير الماضي بالقاهرة ،فضلا عن آليات التعاون الممكنة في مجال تحديث الشركات المصرية بهدف دعم تعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في قائمة المنتجات بدعم من الجانب البيلاروسي.





ولفت إلى أن كلا الجانبين بحثا المشروعات الصناعية المشتركة بما في ذلك الجهود المشتركة لزيادة المكون المحلي ثم تنظيم تصدير المنتجات المشتركة إلى الأسواق الأفريقية وكذلك إزالة القيود القائمة في التجارة الثنائية مشيرا إلى أن كلا الوزيرين أكدا اهتمامها المتبادل في استمرار عملية المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأقتصادي الأوراسي ومصر والتوصل إلي اتفاق في أقرب وقت.





وأوضح أن الجانب البيلاروسي رحب بفرصة زيادة تصدير المنتجات الزراعية الدوائية والطبية المصرية الأخرى إلى بيلاروسيا, لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تنظيم المزيد من اللقاءات عبر (الفيديوكوانفرس) بين المؤسسات المصرية والبيلاروسية فضلا عن إمكانية عقد لجنة التجارة المصرية البيلاروسية المشتركة في حالة تحسن الوضع الوبائي في العالم .



