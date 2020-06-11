‎الخطيب يقص شريط افتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس بافتتاح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة  للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات اعضاء وجماهير الاهلي . 

رافق الكابتن الخطيب في جولته بمقر النادي بالجزيرة كل من:  محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة ، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.

  وشدد الكابتن الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بنادي القرن.‎

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مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي محمود الخطيب الخطيب الاهلي

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