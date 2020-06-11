أحمد السقا يغازل جمهوره برفقه الحصان الخاص به

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أحمد السقا، في هذه الصورة برفقة الحصان الخاص به، وكتب قائلاً: "حصاني العزيز شكرا، ما شاء الله"؛ وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منور يا نجم والحصانة جميلة".


يذكر أن أحمد السقا، شارك في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديم برنامج "إغلب السقا" الذي يحتوي على فقرات متنوعة من التحدي، وشاركه البرنامج الإعلامية رزان مغربي.


كما شارك في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف وظهر الظابط الذي حقق مع هشام عشماوي قبل إعدامه، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، عصام السقا، كريم محجوب، تامر مجدي، سارة عادل، دينا فؤاد، وآخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

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