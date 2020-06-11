"بدون ميك أب" أروى جودة في جلسة خضراء

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة أروى جودة، صورة من أحدث جلسة تصوير لها وظهرت بتيشيرت أخضر اللون وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "جودة"، تعليقا على هذه الصورة قائله: "أخضر"وظهرت بمظهر طبيعي بدون ميك أب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، بجانب الفنانة هيفاء وهبي وهو من إخراج خيري بشارة وشارك في بطولته ذكي فطين عبدالوهاب ومحمد سليمان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اروى جودة اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تكشف سبب نقص أدوية كورونا في الصيدليات

منذ ساعة و نصف

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 12 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد بعنوان "حوا" (صورة)

بصحبة هيفاء وهبي.. أحمد الفيشاوي ينشر صورة جديدة من كواليس"أشباح أوروبا"

هيفاء وهبي تشارك جمهورها بصورة جديدة من كواليس "أشباح أوروبا"

أروى جودة بإطلالة مميزة على غلاف مجلة elle العربية

حيوان غريب يُهاجم هيفاء وهبي في المكسيك

شريف سلامة شقيق هيفاء وهبي في "أسود فاتح"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم