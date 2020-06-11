"بدون ميك أب" أروى جودة في جلسة خضراء

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شاركت الفنانة أروى جودة، صورة من أحدث جلسة تصوير لها وظهرت بتيشيرت أخضر اللون وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "جودة"، تعليقا على هذه الصورة قائله: "أخضر"وظهرت بمظهر طبيعي بدون ميك أب".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة، مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، بجانب الفنانة هيفاء وهبي وهو من إخراج خيري بشارة وشارك في بطولته ذكي فطين عبدالوهاب ومحمد سليمان.