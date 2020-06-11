سعد الصغير يستعيد ذكرياته بهذه الصورة عبر "إنستجرام"

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان سعد الصغير، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر سعد الصغير، في هذه الصورة برفقة الفنان الراحل إبراهيم، يسري والفنان محمد سعد، وكتب يستعيد ذكرياته قائلاً: "الأيام الجميلة والناس المحترمة بجد، أيام ما كان والله الناس كلها بتحب بعض بجد وكله واحد"، وتابع: "يارب اكرمنا جميعًا في اللي جاي واغفرلنا ان شاء الله اللي جاي أحسن".

وتوالت عليه التعليقات، حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "منورين أحلى نجوم في الدنيا".

يذكر أن آخر أعمال سعد الصغير مشاركته في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ولاد إمبابة" الذي من بطولة عمرو رمزي، سعد الصغير، مصطفي أبو سريع، شمس، فريدة سيف النصر، يسرا المسعودي، ريكو، أبو الليف، ﺇﺧﺮاﺝ ممدوح زكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بكري.

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