رد صارم من شريف منير على التعليقات التي تلاقاها بسبب صورة لبناته

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رد الفنان شريف منير، على المتابعين الذين قامو بالتعليق على صورة بناته، التي قام بنشرها سابقا وكانت التعليقات مزعجة له ممااضطره أن يقوم بحذفها بضغط من والدتهم، ولكنه قرر الرد على هؤلاء المتابعين من خلال مشاركته لنفس الصورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".





وكتب "منير"، تعليقا على هذه الصورة قائلا: "أنا امبارح نزلت صورة لبناتي ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة جرحوني وجرحو بناتي وبعد ضغط من بناتي ووالدتهم طلبو مني امسح الصورة فمسحتها لكن أنا نزلتها تاني لأن شوية الهمج والمتخلفين دول مش هما اللي هيقررو انشىر ايه ومنشرش ايه وأي حد هيكون على صفحة تخصني وتعدي حدوده هتاخد الاجراء القانوني اللي بيوصل للحبس أحيانا".





يذكر أن الفنان شريف منير قدساركصورة لبناته ولاقى تعليقات سخيفة من متابعيه دعته إلى حذف الصورة.