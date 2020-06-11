أيمن نابليون يعلن عن إشتباه إصابته بكورونا ويطلب الدعاء

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن أيمن نابليون، مدير أعمال الفنان تامر عاشور، عن إشتباهه بإصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أيمن نابليون قائلاً: "الحمدلله على كل شئ بقالي 3 أيام تعبان جدًا أعراض متوسطة سخونية درجة الحرارة وصلت النهاردة 39، بتنزل وتطلع في خدود نص درجة".


وتابع: "نار بجد في راسي وابتدى نظري احس بضعف وقئ وإسهال وتكسير في الجسم عموما، اتواصلت مع وزارة الصحة الصبح وتم توجيهي الى مستشفى الشيخ زايد المركزي بعد عمل التحاليل والاشاعات".


واستكمل: "قررت الدكتورة حجر منزلي لمدة 14 يوم مع صرف الأدوية والمتابعة وفي حالة حدوث إي مضاعفات في الجهاز التنفسي يتم التوجه للمستشفى فوراً لعمل أشعة مقطعية على الصدر".


واختتم: "الحمدلله على كل شئ، ان شاء الله محنة وهتعدي عليا على خير، ربنا يستر ومتحصلش مضاعفات أدعولي يارب ما تشوفوا وجع ولا شر'.

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