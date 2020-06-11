موانئ دبي تكمل الاستحواذ على محطة حاويات في أوكرانيا

أعلنت "موانئ دبي العالمية" عن اكتمال عملية استحواذها على حصة تبلغ 51 في المائة في محطة حاويات "تي آي إس" بميناء يوزني في أوكرانيا بعد تلبية الشروط المطلوبة بما في ذلك الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات الحكومية المعنية.





وسيمثل هذا المشروع الشراكة الثانية لموانئ دبي العالمية مع المساهمين في محطة حاويات "تي آي إس" وكانت الشراكة الأولى ناجحة للغاية مع بي آند أو ماريتايم أوكرانيا من خلال تقديم خدمات القطر في الموانئ البحرية الرئيسية على البحر الأسود في أوكرانيا.





تتمثل الاستراتيجية العالمية لموانئ دبي العالمية في أن تصبح ممكناً للتجارة ومزوداً للحلول حيث تتطلع لمشاركة أوسع في سلسلة التوريد.





وقد استثمرت الموانئ بشكل كبير في أعمال الموانئ والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية وتهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع العملاء لتقديم الحلول اللوجستية المبتكرة وإزالة أوجه القصور في سلسلة التوريد وتسريع نمو الحركة التجارية. وتضم الموانئ 123 وحدة أعمال في 54 دولة وتقدم خدماتها المتكاملة عبر سلسلة التوريد العالمية.





ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع عمليات موانئ دبي العالمية إلى جانب تعزيز مكانة محطة "تي آي إس" كواحدة من أهم محطات الحاويات الرئيسية في أوكرانيا وذلك من خلال الاستفادة من شبكة موانئ دبي العالمية التي تشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية وحلول التخزين والحلول اللوجستية البرية.





كما سيساهم هذا الاستحواذ في زيادة مرونة حركة التجارة في أوكرانيا خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة وسيمنح موانئ دبي العالمية امكانية تقديم منتج فريد للبحر الأسود من خلال ربط محطات حاوياتها في مينائي كونستانتا وياريمكا بمحطة حاويات "تي آي إس" عبر شبكتها "يونيفيدر" للنقل البحري الساحلي قصير المدى.





وتوفر مجموعة الحلول لأصحاب البضائع والتي تدعمها تقنيات موانئ دبي العالمية للتخلص من أوجه القصور في سلسلة التوريد القدرة على نقل شحناتهم بشكل استراتيجي عبر خطوط تجارية أساسية تخدم أسواق أوروبا الشرقية وتعزز محفظة موانئ دبي العالمية الحالية في رومانيا وتركيا.





وقد بلغت نسبة نمو سوق الحاويات في أوكرانيا أكثر من 20 بالمائة خلال عام 2019 ما يعزز جاذبية السوق حيث تتمتع محطة حاويات "تي آي إس" بموقع رائع للربط البحري والبري بما في ذلك خدمات السكك الحديدية ويجعلها المنشأة المثالية لموانئ دبي العالمية في أوكرانيا.





يأتي ذلك بعد استحواذ موانئ دبي العالمية على "SeaRates.com" وهي منصة رقمية تُمكِّن العملاء من نقل البضائع في جميع أنحاء العالم إلى جانب منصتي "LandRates.com" و"AirRates.com".





كما أنشأت موانئ دبي العالمية أيضًا "اتحاد الشحن الرقمي" DFA وهو عبارة عن رابطة عبر الإنترنت تجمع وكلاء الشحن على مستوى العالم في منصة واحدة ما يُتيح لهم امكانية الوصول إلى أدوات وطرق وخدمات جديدة ويمكِّنهم من القيام بمزيد من الأعمال في أي وقت وأي مكان بطريقة تناسب أيضاً أنشطة موانئ دبي العالمية في أوكرانيا.





وبموجب شروط الاتفاق استحوذت موانئ دبي العالمية على حصة الأغلبية في محطة الحاويات الأوكرانية وعمليات المحطة وتتطلع الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجالها في المنطقة وستسعى إلى توسيع نطاق محطة الحاويات باستخدام امكانات الربط المميزة من خلال خطوط السكك الحديدية.





و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن اليوم يشهد بداية انطلاقة جديدة وواعدة مع توسيع محفظة أعمال المجموعة العالمية لتشمل أوكرانيا.. معرباًعن سعادته بهذه الخطوة المهمة حيث يدعم هذا الاستحواذ التزام موانئ دبي طويل الأمد بتمكين التجارة العالمية.





واعتبر أن هذا الاستحواذ يضع موانئ دبي العالمية في بيئة سوقية جذابة للغاية..معبراً عن تطلعهم إلى المساهمة بخبرات وموارد موانئ دبي العالمية في عملية التطوير والنمو المتواصلة لمحطة حاويات "تي آي إس".