الأهلي يحسم مصير محمد شريف في الميركاتو الصيفي

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:31 م
محمد شريف
محمد شريف
علي خلاف
تبحث إدارة النادي الأهلي حسم ملف صفقات الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يحسم رحيل محمد شريف

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي عروض لضم محمد شريف جناح أول الفريق الأحمر المعار لإنبي سواء عربية أو محلية وليس لديه سوي رغبة من إنبي بتجديد إعارته.

وطلب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة محمد شريف، ولكن الأمر حتي الأن غير واضح فيما يخص النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وتحدثت تقارير صحفية عن ارتباط موقف محمد شريف نسبيًا بصفقة ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي من عدمه.

عودة النشاط الرياضي في مصر
من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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