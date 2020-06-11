الكشف عن حكام أول مباراتين بالدوري الإنجليزي

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة أول مباراتين في الدوري بعد قرار استئناف البطولة من جديد.

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الحكم أنتوني تايلور سيتولي إدارة مباراة مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال، إلى جانب طاقم مساعد يتكون من جاري بسويك وأدام نون بالإضافة إلى مارتن اتكينسون كحكم رابع، فيما يتولى ستيوارت اتويل مهمة حكم الفيديو المساعد (فار) ويعاونه ستيفان شيلد.

ويتولى الحكم مايكل أوليفير إدارة مباراة أستون فيلا مع ضيفه شيفيلد يونايتد حيث يعاونه كل من ستيوارت برت وسيمون بينيت وكريس كافانا كحكم رابع، فيما يتولى بول تيرني مسؤولية (فار) ويعاونه كونستاتين هاتزيكاداس.

وتستأنف مباريات الدوري الانجليزي يوم 17  يونيو الجاري بعد غياب لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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