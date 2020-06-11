"نتنياهو" يحذر من إعادة فرض القيود إذا استمر ارتفاع الإصابات بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:24 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
وكالات

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل ستشهد زيادة حادة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، محذرا من إعادة فرض القيود على الحركة إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات، مشدداً على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين".

في المقابل، أوضح "نتنياهو" أن "الاقتصاد للإسرائيلي يتعافى شيئا فشيئا بعد تضرره من الجائحة وتبعاتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 18461، بينها 15214 حالة شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,540 مليون إصابة، بينهم أكثر من 421 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,823 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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