العودة قريبة.. مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا من البداية حتى النهاية

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:20 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
يترقب الجميع في القارة السمراء خاصة الفرق المشاركة في المسابقات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرار استئناف البطولات بعدما توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

واقترب الكاف كثيرا من تحديد مواعيد الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في حال استئنافها، حيث توقفت عند دور نصف النهائي، الذي يشارك فيها كل من، "الزمالك أمام الرجاء المغربي"، و "الأهلي مع الوداد".

ويرصد الفجر الرياضي مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى دور نصف النهائي

الأهلي يسعى لحصد اللقب رقم 9 في تاريخه، وقد وصل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية بعد منافسة شرسة.

في البداية واجه اطلع بره بدور الـ64، واستطاع أن يصنع مهرجان أهداف، حيث فاز ذهابا وايابا بنتيجة 4-0 و9-0، على الترتيب.

أما ضمن منافسات دور الـ32 اصطدم بنظيره كانو سبورت، وحقق الفوز أيضا ذهابا وإيابا، بنتيجة 2-0 و4-0 على الترتيب، ليصل إلى دور المجموعات.

استهل مشواره في دور المجموعات بخسارة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، ثم فاز على الهلال السوداني، بنتيجة 2-1، ثم كرر فوزه أمام بلاتنيوم بهدفين نظيفين.

وفي مباريات الإياب من دور المجموعات، واجه بلاتنيوم ولكنه تعادل بهدف لهدف، ثم فاز على النجم بهدف دون رد ليرد اعتبار خسارة الدور الأول، وفي النهاية في أجواء عصيبة كادت أن تودي إلى كارثة، ولكنها العناية الإلهية، تعادل إيجابيا بهدف أمام الهلال السوداني، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واسفرت القرعة عن وقوع الأهلي أمام صن داونز ليعطي للأحمر فرصة الانتقام مما حدث النسخة الماضية، وحقق أبناء القلعة الحمراء الفوز ذهابا بهدفين نظيفين ثم تعادل إيجابيا بهدف، ليضمن التأهل إلى دور نصف النهائي الذي لم يلعب بعد.

مقاتلو القلعة الحمراء استطاعوا تسجيل 20 هدفا على أرضهم، واستقبلوا هدف وحيد، ولكن خط الهجوم لم يكن كذلك على أراضي الخصوم، حيث سجلوا 9 أهداف فقط واستقبلوا 4 أهداف.

ولم يخسر الأهلي سوى مباراة واحدة كانت خارج أرضه، وتعادل في 3 مباريات وخسر لقائين، أما على أرضه فقد فاز بهم جميعا.

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