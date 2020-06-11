محمد جيمي يطرح برنامجه الجديد "حكايات هزلية " يوليو القادم





يستعد الإعلامي محمد جيمي، لتسجيل برنامجه الجديد "حكايات هزلية"، المقرر عرضه علي احدي القنوات الفضائية المصرية وذلك في منتصف يوليو القادم .





يتناول البرنامج عدة لقاءات حصرية مع بعض نجوم الوسط الفني، والمجتمع الذين أثاروا ضجة في الآونة الأخيرة بشكل كوميدي وعرض بعض الأفكار الجديدة والمختلفة علي الضيف ويشارك الجمهور اختيار نجمه والموضوع الذي يحب أن يتحدث فيه وطرح أسئلة الجمهور علي الضيف قبل ظهوره في البرنامج .









يذكر أن محمد جيمي، قدم سلسلة من البرامج البرامج الكوميدية الناجحة علي قنوات اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والتي تخطت مشاهدتها الملايين .



