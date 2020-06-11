عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن الفنان عمرو واكد، منذ قليل عن إصابته بفيروس كورونا، برفقة نجله المستجد وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وكتب عمرو واكد قائلاً: "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا"، وتابع: "هعمل لايف قريبا اتكلم عن اصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان.. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".


يذكر أن آخر أعمال عمرو واكد مشاركته في مسلسل ''Ramy S2" والذي دارت أحداثه حول رحلة البحث عن الذات والحب.


وشارك في بطولته كل من عمرو واكد، رامي يوسف، هيام عباس، مي القلماوي، لايث ناكلي، وآخرون، تأليف رامي يوسف، إخراج كريستوفر ستور.

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