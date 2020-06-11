البرلمان: يجب طرح بدائل لقرار تعليق البناء لمدة 6 أشهر

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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الأوان أن يكون هناك مخططات عمرانية منضبطة عن طريق وجود أراضي يتم إتاحتها للمواطنين يستطيعون من خلالها الشراء والبناء بموجب تراخيص.



وأشار "السجيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن القرار الإداري الذي صدر من وزير التنمية المحلية جاء تحقيقا للتوجيهات العامة بتعليق البناء لمدة 6 أشهر جاء مقتضبا وتضمن من فقرة واحدة ولكن يجب أن يتبع هذا القرار عددا من الإجراءات للتوضيح.



وكشف النائب أحمد السجيني أن القرار يجب أن يتبعه تعريف ما معني العاصمة الكبيرة التي يتم وقف البناء بها، فضلا عن ضرورة أن يكون هناك معاملات يجب أن ترتكز عليها حتى يكون هناك قناعة داخلية لدى المواطنين مثل الاعتماد على المعامل العلمي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يعتمد على الكثافة السكانية.



وطالب بضرورة طرح بدائل لقرار تعليق البناء لمدة 6 أشهر خاصة أن هناك رؤوس أموال بمختلف مستوياتها العاملة في هذا القطاع الذي يعد قطاع التنمية، إن البرلمان يتضامن مع الحكومة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي.



هذا وقد قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.



وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.



وتابع وزير التنمية المحلية: "نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل".



واستكمل وزير التنمية المحلية: "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء".



وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع".



