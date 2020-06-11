أسعار النفط تشهد تراجع حاد بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:11 م
أسعار النفط
أسعار النفط

حافظت أسعار الذهب على الاتجاه التراجعي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف من تباطؤ نمو الطلب على الخام بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي.


وجاءت خسائر الذهب الأسود على خلفية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القاتمة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، في إشارة على صعوبة التعافي السريع من الوباء وهو ما قد ينعكس على الطلب بالتبعية.

وعلى صعيد آخر، تجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس العالمي في الولايات المتحدة مليوني حالة، مع زيادة جديدة في الإصابات مما يثير مخاوف اندلاع موجة ثانية لوباء كورونا.

وأظهرت بيانات معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية بنحو 5.7 مليون برميل لتصعد إلى 538.1 مليون برميل.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 8.2 بالمائة ليتراجع إلى 36.34 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 35.41 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 8.3 بالمائة مسجلاً 38.29 دولار للبرميل.

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