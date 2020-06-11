تركيا تسجل 987 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:52 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، عن تسجيل 987 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مع رصد 1021 حالة شفاء.

وقال قوجة: إن العدد العام للمصابين بفيروس كورونا إلى 174023 حالة، وحصيلة المتوفين إلى 4763، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 147860 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، فيما أشار قوجة إلى أن نسبة المتعافين وصلت إلى مستوى نحو 85%.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,540 مليون إصابة، بينهم أكثر من 421 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,823 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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