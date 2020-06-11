عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 م
الزمالك
الزمالك
عمر محمد
حسم مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية صفقة من العيار الثقيل تمهيداً للإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتزم مسؤولو نادي الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، وذلك من أجل تدعيم صفوف القلعة البيضاء

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور من حسم صفقة من العيار الثقيل، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وعلم "الفجر الرياضي" أن الصفقة التي حسمها نادي الزمالك بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض هو مهاجم صاحب جنسية أنجولية ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وتمت إنهاء تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

وكشف مصدر موثوق أن هذه الصفقة لا يعلم بها سوي مرتضي منصور رئيس الزمالك فقط، وكذلك الفرنسي باتريس كارتيرون بعد اشادة الأخير باللاعب وطلب من إدارة النادي الأبيض التعاقد معه رسمياً.

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