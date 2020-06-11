مصرع وإصابة 6 أشخاص في زفة عروسين بالبحيرة

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
لقي شخص مصرعه بينما أصيب 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس "تومناية" خلال زفة عروسين بطريق عزبة ليديا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس تومناية" خلال زفة عروسين بطريق عزبة ليديا، أسفر عن مصرع "كمال أبوزيد حسن السقا" 45 عاما مقيم بعزبة، كما أصيب كل من، "نوران مخلص شوقى مبروك" 19 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حبيبة محمد شوقي مبروك" 13 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"صالح رجب محمد قطب" 20 عاما،باشتباة كسر بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"احمد سامح شوقي مبروك" 9 سنوات، باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"زياد مجاهد داود مبروك" 10 سنوات، باشتباه نزيف داخلي واسترواح هوائى وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المحمودية المركزي، وجاري تحويل المصاب الأخير جارى لمستشفي دمنهور التعليمى، وجارى عمل الاسعافات الأوليه والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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