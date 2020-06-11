تفاصيل سقوط شيرى هانم سيدة التيك توك وابنتها زمردة

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:06 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على سيدة تدعى "شيرى هانم" وابنتها "زمردة" لاتهامهما باستخدام إشارات وإيماءات وألفاظا تخدش الحياء العام.

تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لسيدتين يقوما من خلالها بإستخدام إشارات وإيماءات وألفاظًا تخدش الحياء العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من تحديد هويتهما سيدة وإبنتها، مقيمتان بالقاهرة، وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإنشائهما لقناة بأحد مواقع التواصل الإجتماعي لإعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوي خادش للحياء العام، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والحصول على إستفادة وربح مادى.

وأضافا بإستدراج عملائهما من خلال مواقع التواصل عبر أحد برامج التواصل على الهواتف المحمولة، وضبط بحوزتهما 3 هواتف محمول "مُحمل عليهما بعض الفيديوهات المخلة والمحادثات النصية المتبادلة مع بعض الأشخاص" لاب توب، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات حول واقعة تعدي أب على نجله بالضرب المبرح والسب والشتم، أن المتهم يدعي "روماني.م.ذ"، يعمل قهوجي، دائم التعدي بالسب والشتم على زوجته، الثلاثينية العمر، وتعمل كوافيرة، هي وأطفالهما.

وبينت التحقيقات أن الإبن المعتدي عليه بالضرب المبرح والسب والشتم يدعي "كرولس"، عمره 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

وواصلت التحقيقات أن زوجته اتهمته خلال التحقيقات بأنه دائم التعدي عليهم بالسب والشتم والضرب.. "دائما بيضرب العيال ويشتمهم وكل لما أقوله بتعمل فيهم كدة ليه يقولي بربيهم".

وقالت الزوجة خلال التحقيقات إن زوجها يتعاطي المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 480045 إداري قسم شرطة بولاق الدكرور لسنة 2020.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الأحداث، في القبض على المتهم بالتعدي على نجله بالضرب والشتم، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات الماضية، يتضمن تعدي أب ثلاثيني العمر يدعي "روماني.م" على نجله بالسب والضرب المبرح، إضافه إلى سبه لزوجته، عند دفاعها عن نجلها.

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأحداث تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى مكان تواجد الأب، وتمكنت القوات من استهدافه، والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بمعرفة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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