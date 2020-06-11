مواعيد إجتماع اللجنة الخماسية مع رؤساء القسم الثانى

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
أعلن وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أندية القسم الثاني للاجتماع مع اللجنة الخماسية للوصول لأفضل الحلول حول الشكل النهائى للائحة النظام الأساسي، إلى جانب مناقشة النظام الأفضل للمسابقات فى الفترة المقبلة.

وكشف العطار المدير التنفيذى للجبلاية فى تصريحات إعلامية، أنه تم تحديد يوم على أن يتم الإجتماع مع رؤساء أندية المجموعة الثالثة يوم الخميس.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، موضحا أن الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى أول يوليو المقبل ستشهد تجهيز الأندية وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.


وكشف وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب بداية من 15 يونيو الجاري، لافتا إلى أن النشاط سيعود إلى الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين .

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