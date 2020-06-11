صحة الأقصر: ارتفاع الأسرة بالعنايات المركزة لمرضى كورونا إلى 64 سريرًا



وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.





أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تشغيل 17 سرير عناية مركزة بالمستشفى العام، لرعاية مرضى فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات 64 سريرًا.وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، في تصريح خاص لـ " الفجر"،: " إيماءً لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم اليوم تشغيل عدد 17 سرير رعاية مركزة بمستشفى الأقصر العام، وذلك للتعامل مع الحالات الحرجة للإصابة بفيروس كورونا بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الرعاية والتخدير بالمستشفى.وأوضح أن أنه بذلك يبلغ اجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات 64 سريرًا، حيث يبلغ عدد الأسرة بمستشفى اسنا التخصصي 26 سريرًا، ومستشفى العديسات 26 سريرًا، والأقصر العام 17 سريرًا، مؤكدًا أن ذلك جعل هناك نقلة نوعية في الخدمات الطبية لمواطني المحافظة.و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.