مصممة استعراضات "كورونا فيروس": سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
رشا عادل
عبرت الفنانة ومصممة الأستعراضات مي أبراهيم، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، في أخر كليباته "كورونا فيروس"، والتي قامت بعمل التصميم الأستعراضي له، وذلك بعد طرحه علي موقع يوتيوب مساء امس.

وقالت مي في تصريحات صحفية، سعيدة للغاية للتعاون مع الفنان محمد رمضان للمرة الثالثة علي التوالي بعد أن قدمت معه من قبل كليبات "مافيا"، مع المخرج ياسر سامي وبعدها كليب" بم بم"، مع المخرج محمد سامي، واعيد التعاون معه هو أيضا التعاون للمرة الثانية من خلال تصميم أستعراض كليب"كورونا فيروس".


وأضافت: مبسوطة للغاية بهذا العمل والتعاون مع المخرج المميز محمد سامي في ثاني كليب معه كذلك التعاون مع نجم بحجم محمد رمضان لثالث كليب علي التوالي وهي ثقة كبيرة اسعدتني للغاية.


واستطردت قائله: تلقيت العديد من ردود الأفعال من قبل بعض المقربين وبعض النجوم وهناك العديد من الناس مبسوطين لنجاحي وهذه المشاعر كانت كفيلة بسعادتي وإحساسي بالتقدير بعد هذا المشوار الطويل المليء بالتعب والجهد، فقد أعتمدت علي موهبتي فقط وأشعر بان الله يكافئني علي ما فعلت.

ويعتبر "كورونا فيروس"، الكليب الثانى الذى يتعاون فيه محمد سامى مع محمد رمضان فى الكليبات، بعدما قدما سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 مليون مشاهدة حتى الآن، حيث عاد به سامى إلى إخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

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