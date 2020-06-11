مدرب ريال مايوركا: عليك أن تستمتع بـ"ميسي" عندما يلعب ولكن!

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:02 م
مورينو
مورينو
الفجر الرياضي
علق فيسينتي مورينو المدير الفني لريال مايوركا على مواجهة فريقه لنادي برشلونة في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني والمقرر إقامتها يوم السبت القادم.

وقال فيسينتي مورينو في تصريحاته قبل موقعة برشلونة المنتظرة: "برشلونة هو المُفضل لكن لدينا أمل في الفوز كما فعلنا ضد مدريد".

وتابع: "ميسي أفضل لاعب في العالم, هو قادر على إحداث الفارق عندما يُريد، ولا أحد يمكن إيقافه".

وواصل: "عندما تواجه برشلونة عليك أن تستمتع بوجود هؤلاء اللاعبين مثل ميسي, لكنك أيضاً تعاني لأنه سجل علينا هاتريك في الذهاب".

واختتم مورينو: "تصريح كيكي سيتين عن الـ5 تغييرات ؟ أعتقد أن هذا سيفيد فرق المقدمة أكثر, جميعنا نرغب في أن يكون لدينا تشكيلة برشلونة .. على الرغم من أنني أفترض أن لـ سيتين أسبابه ويجب أن نحترمها".

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