دقيقة صمت في الدوري الانجليزي على ضحايا فيروس كورونا

قررت رابطة الدوري الانجليزي الوقوف دقيقة صمت على ضحايا جائحة فيروس كورونا قبل انطلاق المباريات بعد استئناف البطولة.





وسيحتوي كل قميص لعب أيضا على شارة على شكل قلب تكريما لدور موظفي الخدمة الصحية الوطنية.





وتستأنف البطولة فعالياتها يوم الأربعاء القادم، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، مع موافقة أندية المسابقة على البروتوكولات الطبية الصارمة.





وتجرى مباراتان مؤجلتان من المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة يوم 17 يونيو الجاري، قبل أن تنطلق منافسات المرحلة الثلاثين خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه.





توقف الدوري الإنجليزي منذ 13 مارس الماضي بسبب الوباء. من المقرر أن تكون مباراتا مانشستر سيتي ضد أرسنال، وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد أول لقائين في المسابقة بعد استئنافها.





البروتوكولات المعمول بها للعودة للدوري الممتاز تتضمن سفر الفرق عن طريق الجو أو باستخدام ما يصل إلى ثلاث حافلات ، مع اختبار جميع السائقين لفيروس كوفيد – 19.





كما يتعين تطهير الكرات، والمرميين، والرايات الركنية، ولوحات الاستبدال بانتظام على فترات مناسبة أثناء اللعب.





تقتصر أعداد الحاضرين داخل الملعب على 300 شخص كحد أقصى مقسمة على ثلاث مناطق حمراء وكهرمانية وخضراء.





وتقع المنطقة الحمراء بجانب أرض الملعب، حيث لا ترغب رابطة الدوري الإنجليزي في وجود أكثر من 37 لاعبا ومسؤولا ومدربا في تلك المنطقة.



