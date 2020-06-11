عدم استضافة أكثر من ضيف.. إجراءات جديدة من 'الوطنية للإعلام' بشأن الاستديوهات

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:20 م
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة ااوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات  للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه التوصيات تضمنت ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد، بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اإثنين متر، وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو،  كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو.

وتضمنت التوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة، سواء كانت البرامج مسجلة أو علة الهواء مباشرة، مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة، أما بالنسبة للتصوير الخارجي، فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة.

وألزمت الإجراءات معدي البرامج، بعدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد، إن أمكن، وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع، ويراعة الاعتماد على تقنية سكايب، والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء، بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

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