4 دول عربية فتحت المساجد قبل مصر.. تعرف عليها

أعلنت الحكومة المصرية في مؤتمر صحفي، أمس الخميس عددًا من القرارات منها استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء وحتى 4 صباحا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء 30 يونيو، زيادة فترة عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل في 6 مساء بدلا من 5 مساء.





تتضمنت القرارات استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي، والسماح للنوادي الرياضية بتلقي اشتراكات من 15 يونيو وحتى 30 يونيو، ودراسة فتح دور العبادة والمساجد من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا، طبقا للموقف الصحي واتباع إجراءات الوقاية.





وتعتبر مصر ليست الأولى التي تفتح المساجد، حيث سبقها 4 دول عربية فتحت المساجد، وهي كالتالي:





السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن فتح المسجد النبوي في 31 مايو الحالي، أمام المصلين، اليوم الأحد، بعد قرار السلطات السعودية بإيقاف التدريجي لتعليق صلاة الجمعة والجماعة به، ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صور لتوافد المصلين بأعداد أقل إلى المسجد، مع التزامهم بارتداء الكمامات والجلوس على مسافات بعيدة.





كشف جمعان العسيري، المتحدث الرسمي باسم وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، أن "الرئيس الوكالة اعتمد خطة عززت إجراءاتها الوقائية لحماية المصلين من فيروس كورونا مع تعليق الدخول للروضة الشريفة، ودخول المصلين للمسجد النبوي في أفواج بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعاب".





أوضح "العسيري" أن الخطة تضمنت توفير أبواب لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على أبواب الدخول، ورفع سجاد التوسعات والساحات، على أن تكون الصلاة على الرخام، مع غسل أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة".





الكويت

أعادت إمارة الكويت، فتح المساجد أمام المصلين، الأربعاء الماضي، والذين يدفعهم شغف العودة إلى المنابر بعد غياب قسري امتد نحو 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





خرج المؤذيون في صلاة الظهر "حي على الصلاة حي على الفلاح"، طبقا لصحيفة القبس، وصدحت حناجر المؤذنين منادين، طبقت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين وتركت مسافات بين المصليين بالإضافة إلى التعقيم

امتلأت تلك المساجد بالمصلين ومنها مسجد (بلال بن رباح) في منطقة الصديق وهم حريصون على الالتزام بالإجراءات الصحية كالوضوء في المنزل وارتداء الكمامات.





تونس

قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وأماكن العبادة والمطاعم والفنادق في 4 من يونيو الماضي، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاد الفيروس وأعيد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.





تضع تونس اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي يتضمن تفاصيل الإجراءات الوقاية في المؤسسات السياحية، وأنه من المرجح رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، دعا سعيد الالتزام بالإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.





الأردن

فتحت الأردن المساجد أمام المصلين، 5 يونيه الحالي، لأداء صلاة الجمعة، بعد أكثر من شهرين على الغلق بسبب إجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





أغلقت المساجد في 14 مارس ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا، أعلنت الحكومة، السماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام، وتفتح المساجد قبل الأذان، وتغلق بعد الانتهاء من الصلاة، حيث طلب التعميم عدم الإطالة في صلاة الجماعة، والتخفيف على المصلين،