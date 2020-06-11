صحة جدة تخصص ١٦ عيادة "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا
الخميس 11/يونيو/2020 - 07:49 م
الفجر السعودي
خصصت صحة جدة 16 عيادة "تطمن" في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، كارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال، واستقباله في المستشفيات التي توجد بها عيادات "تطمن" أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد.
وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كبارا وأطفالا، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة.
وأوضحت صحة جدة أن العيادات تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مبينة أن مواقع عيادات "تطمن" في المستشفيات تشمل مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام، في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث.
وأبانت الصحة في جدة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد" تتم عبر الخطوات التالية:
الدخول على تطبيق موعد، واختيار حجز موعد، والضغط على المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة.
وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.
وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.
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