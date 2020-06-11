صحة جدة تخصص ١٦ عيادة "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
خصصت صحة جدة 16 عيادة "تطمن" في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، كارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال، واستقباله في المستشفيات التي توجد بها عيادات "تطمن" أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد.

وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كبارا وأطفالا، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة.

وأوضحت صحة جدة أن العيادات تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مبينة أن مواقع عيادات "تطمن" في المستشفيات تشمل مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام، في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث.

وأبانت الصحة في جدة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد" تتم عبر الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق موعد، واختيار حجز موعد، والضغط على المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.


وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يان كورونا كمامة قماش عيادات تطمن صحة جدة حالات تعافي أعراض 16 عيادة

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 9 ساعات

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم مصير «البلدوزر»

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة: كورونا بالنسبة للفيروسات القاتلة "هايف"

وزارة الصحة تخصص عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا

وزير الصحة السعودي يعلن التوسع في عيادات تطمن خلال يومين

صحة جازان تخصص تسعة مراكز صحية للكشف عن فيروس كورونا

"الصحة" السعودية تتيح أماكن عيادات تطمن عبر "موعد"

تخصيص 8 عيادات "تطمن" بالجوف لفحص علامات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

07:05 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم