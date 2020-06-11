صحة جدة تخصص ١٦ عيادة "تطمن" لمن يشعر بأعراض كورونا

خصصت صحة جدة 16 عيادة "تطمن" في مختلف قطاعاتها ومرافقها الصحية لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، كارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال، واستقباله في المستشفيات التي توجد بها عيادات "تطمن" أو المراكز الصحية من دون تحديد موعد.





وتستقبل العيادات الجميع من الجنسين كبارا وأطفالا، سعوديين كانوا أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة.





وأوضحت صحة جدة أن العيادات تعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مبينة أن مواقع عيادات "تطمن" في المستشفيات تشمل مستشفى الملك فهد، ومجمع الملك عبدالله، وعيادتين بمستشفى شرق جدة، ومستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر، ومستشفى الليث العام، وعيادتين بمستشفى رابغ العام، ومستشفى أضم العام، في حين تشمل العيادات بالمراكز الصحية مركز صحي أبحر الشمالية، والحمراء، وغليل، وكيلو 13، والريان، ومركز صحي الليث.





وأبانت الصحة في جدة أن خطوات معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق "موعد" تتم عبر الخطوات التالية:





الدخول على تطبيق موعد، واختيار حجز موعد، والضغط على المركز الصحي، من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت، واختيار عيادة "تطمن" في المستشفيات أو في المراكز حسب الرغبة، وستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم الخدمة.



