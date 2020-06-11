كلوب يتحدث بعد فوز ليفربول الساحق على بلاكبيرن استعدادًا لاستئناف مباريات البريميرليج

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:00 م
كلوب
كلوب
علي نبوي
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مباراة فريقه الودية التي خاضها اليوم أمام بلاكبيرن استعدادًا لانطلاق مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب المباراة :"لم تكن مجرد مباراة ودية، بالنسبة لنا لقد كان اختبارًا مهمًا حقًا وأردنا أن يلعب اللاعبين لمدة 45 دقيقة ولكن لم يكن لدينا ما يكفي من "لاعبي الفريق الأول" ولهذا السبب قررنا السماح بثلاثة لاعبين للعب لمدة 60 دقيقة لكن كل شيء بخير".

وأضاف :"المباراة بدت جيدة حقا منذ البداية. نعم عليك التعود مرة أخرى للعب ضد فريق دفاعي وأشياء من هذا القبيل. كان الضغط المضاد رائعًا وكانت كرة القدم جيدة حقًا وكانت الأهداف جميلة".

وزاد :"أنا ممتن حقًا لحضور بلاكبيرن هنا ولعب هذه المباراة لذلك أتمنى لهم كل التوفيق".

وعن خوض اللقاء بدون جماهير قال :"نعم الأمر مختلف بالطبع. عليك أن تعتاد عليه. اعتقدت من قبل بأن الأمر سيكون صعبًا حقًا ولكن علينا أن نخلق أجواء خاصة بنا في المباريات".

وواصل :"يجب أن نكون حيويين باللعب كذلك وأشياء من هذا القبيل".

وأكمل :"‏لا يتعين علينا التحدث عن اللعب بدون جمهور طوال الوقت لأنه شيء مختلف تمامًا بدون حضور. لن تكون كرة القدم كما هي لو لم يكن هناك مشجعين".

وأوضح :"نحن نحب الحضور الجماهيري بسبب الأجواء ولكن هذا هو وضعنا الآن لذلك علينا أن نتقبّله وعلينا استغلاله".

واستطرد :"نريد أن نركز بشكل كامل على كرة القدم ومهما سيحدث في المباريات فإننا سنأخذه كما هو".

وتابع :"إذا لم يكن الأمر كذلك فلنذهب إلى المنزل ونفعل ذلك هناك".

وأشار :"في المباراة الأولى لا يتعين علينا أن نحكم في كرة القدم على أعلى مستوى لدينا لكننا بحاجة إلى إظهار أننا مستعدون للمنافسة التي نحن على استعداد للدفاع عنها ونحن على استعداد لإيجاد حلول للمشاكل أو لإيجاد حلول للمواقف الصعبة".

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