وزير الدفاع التونسي ينفى وجود أي قوات أجنبية أو قواعد عسكرية ببلاده





عماد الحزقي

نفى وزير الدفاع التونسي، اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته في جلسة بالبرلمان التونسي، وجود أي قوات أجنبيّة أو قواعد عسكرية داخل بلاده تونس.وأكد الحزقي في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في جلسة بالبرلمان التونسي، أن تونس كانت ولا تزال تسيطر تماما على أراضيها ومجالها البحري والجوي، ولا تسمح لأي قوّة أجنبية بالتواجد فيها، وذلك وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.كما شدد على أن موقف بلاده من الملف الليبي واضح وينص على رفض كل أشكال التدخل الأجنبي، مشيرا إلى أن الجيش التونسي على أهبة الاستعداد لكل الطوارئ، داعيا إلى مزيد تدعيم قدرات الجيش والإحاطة بالجنود والرفع من معنوياته.فيما قال وزير الخارجية التونسي نورالدين الري، في جلسة استماع بالبرلمان: إن الحكومة وأعضاءها يشتغلون تحت ضغط فاق الحدود والدبلوماسيّة تتطلّب وحدة الصف الداخلي.