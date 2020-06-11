تعرف على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن عودة الحياة تدريجيًا "تفاصيل"

قرارات رئيس الوزراء اليوم، بدأت دول العالم في الانفتاح التدريجي والنظر إلى مرحلة ما بعد "كورونا" لمحاولة النهوض من جديد والحد من التداعيات السيئة التي نتجت عن انتشار "الجائحة" التي دمرت اقتصاد الدول، ولم يسلم منها أحد.





قرارات رئيس الوزراء اليوم





وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الذي عقد اليوم، مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، من أجل بحث التداعيات الكاملة، لنرصدها لكم في السطور التالية ونقدم لمتابعينا قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن ما هو قادم.





الكشف عن قرارات رئيس الوزراء اليوم





وكشف أسامة هيكل عن قرارات رئيس الوزراء اليوم التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع، والذي هدف إلى ضرورة العمل على عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن بشكل تدريجي يراعي سلامة المجتمع.





أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم





أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عدة قرارات جديدة أثناء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لمناقشة عودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها.





ونستعرض في السطور القليلة التالية أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم والمتعلقة بساعات الحظر والعودة إلى العمل ومواصلة الإنتاج منها:





1- إعادة فتح دور العبادة لأبوابها، بدءًا من المحافظات الأقل إصابة، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





2- تعديل مواعيد الحظر، لتبدأ من الـ8 مساءً وتستمر حتى الـ4 صباح اليوم التالي، على أن يبدأ التنفيذ من الأحد المقبل الموافق الـ14 من يونيو 2020.





3- مواصلة العمل بقرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة خلال الأيام المقبلة.





4- تنشيط السياحة والطيران الداخلي للمحافظات الساحلية والسماح بها من أول شهر يوليو المقبل، للحاق بموسم السياحة الصيفي.





5- السماح ببدء استلام الاشتراكات الخاصة بالأندية من منتصف يونيو وحتى 30 من الشهر نفسه.





6- تخفيف الإجراءات على المحلات، بمد فترة ساعات العمل إلى الـ6 مساءً بدلًا من الـ5 حيث تقدر المدة المخففة بساعة واحدة.





كورونا و قرارات رئيس الوزراء اليوم





وجاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم بعدما فرض فيروس كورونا على العالم أجمع واقعًا أليمًا تعايشت معه كافة الشعوب، من اجل النجاة من خطر الجائحة القاتلة، ولم تكن مصر في مأمن عنها، حيث اتبعت إجراءات احترازية ووقائية واستباقية لتلافي تداعيات الأزمة قدر الإمكان.



