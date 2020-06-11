تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:40 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني على أن فريق الكرة سيعود لاستكمال مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية الأحد المقبل وبقيادة مدربه الإسباني جوتي، دون النظر إلى الشائعات التي أُطلقت مؤخرًا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"نبداء المتبقي في مباريات الدوري يوم الاحد ان شاء الله بقيادة المدرب القدير جوتي ولا نلتفت للاشاعات المغرضه التي هدفها تتويهنا عن الحقيقة".

وتعود عجلة المباريات في إسبانيا للدوران من جديد بعدما توقفت لمدة ٣ أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع وتسببت في إيقاف الأنشطة الرياضية.

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