بينها مصر.. تعرف على الدول التي تستخدم "روبوتات" لخدمة مصابي كورونا

استفادت عدد كبير من الدول حول العالم من الاستخدامات التكنولوجية المتعددة والمتنوعة في صناعة وتصميم "روبوتات" آلية، في حربها مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وخدمة المصابين وأصبحت هذه الطريقة من الطرق المبتكرة في مواجهة الفيروس القاتل، بما تملكه من العديد من المميزات دون وجود سلبيات أو أضرار على الإطلاق.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز الدول التي تستخدم "روبوتات" في خدمة مصابي كورونا وفي مواجهة أزمة كورونا العالمية في السطور التالية:





- مصر:

- أول روبوت مصري للكشف عن مرضى كورونا:

أطلقت جامعة المنصورة "روبوتًا" آليًا بهدف استخدامه في مستشفيات العزل الصحي لتقديم عدة خدمات لمصابي فيروس كوفيد19، بهدف تقليل وقت الإختلاط بين المصاب بكورونا والطاقم الطبي الذي يشرف على حالته، والروبوت من تصميم الطالب محمد عبدالرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة المنصورة.





وقال "عبدالرحمن": "إنه منذ بدء جائحة كورونا بدأنا نعمل على أجهزة التنفس الصناعي، ولكن بعد أن دخلت شركات كبرى بدأنا نتوقف، ولحماية الطواقم الطبية بدأنا نعمل على الروبوت قدر المستطاع وأخذ منا حوالى شهر".



