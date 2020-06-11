الإمارات تبحث مع اليونان الملف الليبي والتدخلات التركية

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:04 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
وكالات

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالاً مرئياً مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بحثا خلاله الملف الليبي و"التدخلات التركية" في منطقة البحر المتوسط.

وبحث عبد الله بن زايد ودندياس "علاقات الصداقة والتعاون المشترك" بين الدولتين و"وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت "وام" أن الجانبين أكدا على "العلاقات المتميزة" بين أبوظبي وأثينا، مع التأكيد على أنها "تستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين".

وتناول الحديث على وجه الخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا؛ حيث قال عبدالله بن زايد: إن "أثينا وروما أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء".

ووصف الاتفاقية المبرمة بأنها "خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم والهجرة غير الشرعية" في شرق المتوسط.

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اليونان الملف الليبي التدخلات التركية الإمارات

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