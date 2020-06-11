تراجع حاد في مؤشرات البورصة الأمريكية بمنتصف التعاملات





تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية بشكل حاد في منتصف التعاملات اليوم الخميس وسط مخاوف ظهور موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد والتوقعات الاقتصادية القاتمة.





وهبطت أسهم شركات الطيران مثل "يونيتد إيرلاينز" و"دلتا" و"أمريكان" بنحو 9 بالمائة لكل منهم، لتقود خسائر "وول ستريت" حيث يتجه المؤشر الصناعي لأسوأ أداء يومي منذ منتصف مارس .





وجاء أداء وول ستريت اليوم بفعل قفزة عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس العالمي في الولايات التي تم رفع قيود الإغلاق الوطني بها، مثل تكساس وكاليفورنيا.





كما توقع الاحتياطي الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.5 بالمائة في العام الجاري، لتضغط هذه التوقعات القاتمة على معنويات المستثمرين.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية هبوط طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات.





وبحلول الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 5 بالمائة مسجلاً 26661.9 نقطة، وهو ما يعادل خسارة 1328 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 4 بالمائة ليسجل مستوى 3062.1 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 3.2 بالمائة ليسجل 9698.7 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 96.252.