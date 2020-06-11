خاص.. الأهلي يستقر على ألوان قميصه بالموسم الجديد
الخميس 11/يونيو/2020 - 07:29 م
محمد الصو
بدأ مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مناقشة تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.
وفتح النادي الأهلي ملف قميص الفريق، مع الشركة الراعية للملابس لاختيار الشكل والتصميم الجديد، والذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي تغيير ألوان القميص البديلة والإبقاء عليها.
وأضاف المصدر: "الأهلي يفضل الإبقاء على اللونين الفيروزي والأسود، بجانب اللون الأساسي وهو الأحمر، بعدما لقى استحسان الكثير من الجماهير بالموسم الجاري".
ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.
وفتح النادي الأهلي ملف قميص الفريق، مع الشركة الراعية للملابس لاختيار الشكل والتصميم الجديد، والذي سيرتديه الفريق بالموسم المقبل.
وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن إدارة القلعة الحمراء لا تنوي تغيير ألوان القميص البديلة والإبقاء عليها.
وأضاف المصدر: "الأهلي يفضل الإبقاء على اللونين الفيروزي والأسود، بجانب اللون الأساسي وهو الأحمر، بعدما لقى استحسان الكثير من الجماهير بالموسم الجاري".
ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف الشهر الجاري.
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وفي سياق منفصل، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات مع 3 لاعبين من إفريقيا للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال توفيق في تصريحات له اليوم الخميس: "مع احترامي للأسماء التي يتم تداولها في الإعلام، لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات لضم أحدهم في الصيف".
وتابع: "هناك من يحاول وضع اسم الأهلي للترويج لصفقات لم نفاوضها من الأساس رغم أنهم لاعبين كبار ويلعبون في أندية كبيرة".
وواصل: "الأخبار المتداولة بشأن التعاقد مع وجدي كشريدة أو كريم لعريبي أو حسين البركاوي مجرد اجتهادات من البعض".
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