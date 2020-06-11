خاص.. الأهلي يستقر على ألوان قميصه بالموسم الجديد

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وفي سياق منفصل، كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات مع 3 لاعبين من إفريقيا للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال توفيق في تصريحات له اليوم الخميس: "مع احترامي للأسماء التي يتم تداولها في الإعلام، لكن الأهلي لم يدخل في مفاوضات لضم أحدهم في الصيف".





وتابع: "هناك من يحاول وضع اسم الأهلي للترويج لصفقات لم نفاوضها من الأساس رغم أنهم لاعبين كبار ويلعبون في أندية كبيرة".





وواصل: "الأخبار المتداولة بشأن التعاقد مع وجدي كشريدة أو كريم لعريبي أو حسين البركاوي مجرد اجتهادات من البعض".



