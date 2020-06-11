متحدث الري: الزراعة تستهلك 85% من حصة مصر المائية (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الري الحديث من أهم المشروعات التي تعمل فيها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، في ظل مواجهة مصر تحديات مائية كبيرة، بسبب وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات المائية والمواد المحدودة جدًا.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن استراتيجية المياه القومية 2037أهم محاورها ترشيد المياه، من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، خاصة أن الزراعة تستهلك 85% من موارد مصر المائية.

ولفت إلى أن الوزارة تواصلت مع العديد من المزارعين لتطبيق الري الحديث، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين للري بالحديث سواء بالتنقيط أو بالرش، مشيرًا إلى أن الري بالحديث يزيد انتاجية الفدان بنسبة 30%، ويزيد من جودة المحصول، ويقلل من العمالة. 


وكان اجتمع مجلس الأمن القومي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تمّ استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وفق لما قاله السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


وصدر عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، بيانًا بشأن سد النهضة جاء فيه: "تلقت مصر الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة اليوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكّد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015".

من جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدّرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكّيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.

ورغم ما تقدم؛ فإن مصر ستشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقًا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة مصر سد النهضة الري اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 4 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ: لا نلتفت إلى الإشاعات المغرضة

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

أحمد موسى: بيان "الأمن القومي" عن سد النهضة لم يستخدم لغة دبلوماسية

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

تفاصيل اجتماع وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

نشأت الديهي عن ملف سد النهضة: لا يغرنكم صبر مصر

مصطفى بكري: الموقف الإثيوبي في سد النهضة يثير الشكوك (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:05 م

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

05:34 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم