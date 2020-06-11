أسعار النفط تواصل نزيف الخسائر قبل نهاية التعاملات

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:09 م
أسعار النفط
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط  نزيف الخسائر قبل نهاية التعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على الخام وبالتزامن مع الصعود المفاجئ في المخزونات الأمريكية.


كما جاءت خسائر الذهب الأسود على خلفية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القاتمة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، في إشارة على صعوبة التعافي السريع من الوباء وهو ما قد ينعكس على الطلب بالتبعية.

وأظهرت بيانات معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس، قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية بنحو 5.7 مليون برميل لتصعد إلى 538.1 مليون برميل.

وعلى صعيد آخر، تجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس العالمي في الولايات المتحدة مليوني حالة، مع زيادة جديدة في الإصابات بشكل طفيف بعد خمسة أسابيع من التراجع.

وبحلول الساعة 4:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 8.3 بالمائة مسجلاً 38.29 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 9.9 بالمائة ليتراجع إلى 35.67 دولار للبرميل.

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