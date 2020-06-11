تعرف على الفنادق المؤهلة لاستقبال الزائرين بالجمهورية

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تسليم عدد جديد من الفنادق شهادة السلامة الصحية، لتنضم لقافلة الفنادق المؤهلة للعودة سياحيًا.





وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ٢٢ فندقا في أربعة محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الاحمر والقاهرة الكبري والاسكندرية، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.





واشار العاصي أن تلك الفنادق تسلمت الشهادات بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأوضح أن أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي ريكسوس شرم الشيخ، وريكسوس سي جيت 1، وريكسوس سي جيت 2، وجاز ميرابيل ريزورت، وباروتيل بيتش ريزورت، وباروتيل اكوا بارك، ونوبيان فيلدج، وتيفولي.





و٦ فنادق بمحافظه البحر الأحمر هي ثري كورنرز الفيروز بلازا، وثري كورنرز هابي لايف، وثري كورنرز سي بيتش ريزورت، وكلوب أزور، ورويال ازور، وجنة سفاجا.





و٥ فنادق في محافظة القاهره الكبرى هي فلامنكو، وبريزدنت، ونيو بريزدنت، وهليتون بيراميدز جولف ريزورت، وسويس إن بيراميدز جولف ريزورت و٣ فنادق في محافظة الإسكندرية هي راديسون بلو، ومرحبا، وهوليداي.





وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٢١٨ فندقًا.





وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.





وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



