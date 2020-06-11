المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:05 م
الكنيسة
الكنيسة
حازم رفعت
قال المُطران نيقولا أنطونيو، مُطران إيبارشية طنطا وتوابعها، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن كنيسة القديس سبيريدون والمعروفه باسم القديس مقار الكبير في بلدة كوم عباس أسيوط تعود ملكيتها إلى بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس قبل ثورة عام 1952.

وأوضح " أنطونيو" في تدوينه له، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، أن الكنيسة تم أعطائها إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عقب هجرة اصحاب رؤس المال من أسيوط الي القاهرة لايجاد فرص عمل أكثر، حيث تمت في حقبة جمال عبد الناصر بعد التأميمات التي إجريت لصالح الدولة المصرية.

وأكد أن تم إعادت تسميتها مرة أخري إلي اسم القديس أبو مقار (القديس مكاريوس الكبير)، موضحًا أن أيقونة القديس أبو مقار توجد خارج الكنيسة بجانب الباب، كما يوجد على حامل الأيقونات أقصى اليسار جهة العذراء مريم فهي أيقونة الأنبا بولا (القديس بولس الثيبي).

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)
المطران نيقولا أنطونيو يكشف تاريخ ملكية كنيسة القديس أبومقار في أسيوط (صور)

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