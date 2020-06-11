رئيس الاتحاد الإيطالي يضع خطة استئناف النشاط الرياضي

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
علق جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم على استئناف النشاط الرياضي من جديد في الفترة القادمة بعد الايقاف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جرافينا في تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": "لنستمتع باستئناف النشاط، مع العلم أنه لا يزال يتعين علينا الحفاظ على بعض القيود الصغيرة فمازالت المخاطر موجودة ولكن يجب علينا إدارة الوضع بشكل صحيح".

وأضاف: "غدا، تعود كرة القدم في إيطاليا مرة أخرى، بالتأكيد إنه مصدر ارتياح كبير للجماهير، لم يكن من السهل تحقيق هذا الهدف، لقد مررنا بلحظات معقدة".

وتابع البالغ من العمر 66 عامًا: "هبوط منحنى الإصابات منحنا الأمل، وإذا استمر على هذا النحو فسوف نطلب من اللجنة الفنية والعلمية تخفيف بعض القيود وإزالة الحجر الصحي".

وعن عودة الجماهير قال رئيس الاتحاد الايطالي: "نأمل في رؤية الجماهير داخل المدرجات مرة أخرى ولكن هناك أولويات أخرى في الوقت الحالي".

وأتم: "لا نريد التسرع في مسألة عودة الجماهير، يجب أن نضمن إمكانية إنهاء البطولة".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعود منافسات الكرة الإيطالية لاستئناف نشاطها غدًا الجمعة بمباريات نصف نهائي كأس إيطاليا، على أن تنطلق منافسات الكالتشيو في العشرين من الشهر الجاري.

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