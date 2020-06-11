أوروبا تحذر من موجة ثانية مبكرة لفيروس كورونا





حذر خبراء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، من احتمال تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الأسابيع القادمة، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها أكبر المدن الأوروبية.





قال رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة جوزيف كيسيكيوجلو: "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم بعضا، وعانقوا بعضهم بعضا، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وأجاب " كيسيكيوجلو" على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين المقبلين، قائلاً: "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".





واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية؛ للتظاهر ضد العنصرية بعد وفاة مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية على يد شرطي في ولاية مينابوليس.



