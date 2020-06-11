طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)
الخميس 11/يونيو/2020 - 07:05 م
كساب أحمد
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن الذي كان يستهلك 50 كيلو وات كان يدفع 16 جنيهًا، ووفقًا للتعريفة الجديدة التي ستطبق من أول يوليو المقبل سيدفع 20 جنيهًا، وبذلك يكون مدعومة من الدولة بـ40 جنيهًا.
وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء الخميس، أن المواطن الذي كان يستهلك 100 كيلو وات كان يدفع 37 جنيها، ووفقًا للتعريفة الجديدة فسيدفع 45 جنيها، والمواطن الذي يستهلك 200 كيلو وات سيدفع 30 جنيهًا زيادة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن المواطن الذي يستهلك 650 كيلو وات شهريًا، ستزيد فاتورته 105 جنيه شهريا، وهذا أكبر زيادة.
يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من يونيو، كالآتي:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش
7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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