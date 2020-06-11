طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن الذي كان يستهلك 50 كيلو وات كان يدفع 16 جنيهًا، ووفقًا للتعريفة الجديدة التي ستطبق من أول يوليو المقبل سيدفع 20 جنيهًا، وبذلك يكون مدعومة من الدولة بـ40 جنيهًا.





وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء الخميس، أن المواطن الذي كان يستهلك 100 كيلو وات كان يدفع 37 جنيها، ووفقًا للتعريفة الجديدة فسيدفع 45 جنيها، والمواطن الذي يستهلك 200 كيلو وات سيدفع 30 جنيهًا زيادة.





وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن المواطن الذي يستهلك 650 كيلو وات شهريًا، ستزيد فاتورته 105 جنيه شهريا، وهذا أكبر زيادة.









يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من يونيو، كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.



