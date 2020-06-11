محمد شردي يستضيف محمود محي الدين في أولى حلقاته على "الحياة"

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:53 م
الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي
يعود الإعلامي محمد شردي لجمهوره مساء اليوم، في أولى حلقاته ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على شاشة قناة الحياة.

ويستضيف الإعلامي محمد شردي، في حلقة الليلة التي تنطلق في تمام السابعة مساء، الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل الدولية ٢٠٣٠ وأحد أهم الاقتصاديين المصريين للحديث عن شكل العالم بعد أزمة كورونا، وكيف يمكن الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة.

كما يناقش الحوار الذي يدور عبر سكايب، تجارب دول العالم التي نجحت في تخفيض أضرارها جراء أزمة كورونا وما هي الأساليب الاقتصادية التي استعانت بها تلك الدول للحفاظ على اقتصادها وتعظيم مواردها.
وكانت الشركة المتحدة المالكة لقناة الحياة قد تعاقدت مع الاعلامي محمد شردي لتقديم برنامج الحياة اليوم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وعاد برنامج "الحياة اليوم" بشكله الجديد اعتبارا من يوم السبت الماضى، بعد إجازة منذ بداية شهر رمضان، تخللتها حلقات استثنائية أثناء عيد الفطر مع نجوم الدراما المعروضة على شاشة قناة "الحياة".

ومن المقرر أن تقدم الإعلامية لبنى عسل حلقات البرنامج من السبت إلى الاثنين، فيما سيقدم الإعلامي محمد مصطفى شردي حلقات البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس، ويتولى الإعلامي حسام حداد تقديم حلقة آخر الأسبوع من البرنامج مساء يوم الجمعة، فيما يبدأ البرنامج بموعده في السابعة مساء.

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