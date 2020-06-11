"سلمان للإغاثة" يوزع 120 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في حجر اليمنية

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، بتوزيع 120 حقيبة إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر بمحافظة حضرموت بالرغم من صعوبة الوصول للمستفيدين ووعورة الطريق، استفاد منها 720 متضررا.


ويأتي ذلك ضمن التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في محافظة حضرموت.

يذكر أن أشاد  وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبد الرقيب فتح، بتمديد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقد تنفيذ مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، لسنة إضافية بمبلغ 30 مليوناً و495 ألف دولار.

وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن هذا التمديد الذي يأتي للمرة الثانية على التوالي، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة على مساندة اليمنيين في الحفاظ على حياتهم من الألغام والمتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطرق عشوائية في معظم المحافظات.

تهدف عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري، إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحياً للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني الدائم على مستوى المنظمات الدولية والمحلية، وواصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.


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