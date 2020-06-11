فيديو لياسمين عبد العزيز يحقق نص مليون مشاهدة في نصف ساعة

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يجمعها بأحد الإشخاص في سيارة وتوقع الجمهور أن هذا الشخص هوأحمد العوضي وذلك عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية في وقت قليل حيث وصلت عدد مشاهدين الفيديو إلى نص مليون شخص في نصف ساعة.

يذكر أن الفنانة ياسمين العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب كل من كريم فهمي وشريف منير وحقق نجاحا كبيرا ولاقى إعجاب الجماهير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز فديو الفجر اخبار الفجر الفني احمد العوضي

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام ومودة الأدهم

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يرد رسميا على أنباء التعاقد مع ثلاثي الذهب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة الموسم ويحدد بديل ناري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ حوالي 6 ساعات

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. أحمد العوضي يتصدر تريند جوجل اليوم

ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها على "إنستجرام"

ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز

بعد ترويجها لمسلسلها الجديد في رمضان.. تعليق غير متوقع من العوضي لياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تروج لمسلسها "ونحب تاني ليه"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:34 م

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

03:07 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم