فيديو لياسمين عبد العزيز يحقق نص مليون مشاهدة في نصف ساعة

Advertisements

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يجمعها بأحد الإشخاص في سيارة وتوقع الجمهور أن هذا الشخص هوأحمد العوضي وذلك عبرحسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية في وقت قليل حيث وصلت عدد مشاهدين الفيديو إلى نص مليون شخص في نصف ساعة.



يذكر أن الفنانة ياسمين العزيز شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بجانب كل من كريم فهمي وشريف منير وحقق نجاحا كبيرا ولاقى إعجاب الجماهير.