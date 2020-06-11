15 % ارتفاع بمبيعات السيارات في الصين في مايو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 15% في مايو


أظهرت بيانات للقطاع يوم الخميس أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مايو 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل وانخفاض 43 بالمئة في مارس.

فى حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.

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