ترتيب الدوري الإيطالي.. صراع مشتغل بين يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:38 م
ترتيب الدوري الايطالي
ترتيب الدوري الايطالي
علاء خليف
تعود عجلة بطولة الدوري الإيطالي الممتاز للدوران مجددًا، يوم 20 يونيو الجاري، وذلك بعد فترة توقف دامت أكثر من شهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ضرب جميع دول العالم، وأصاب الحياة الرياضية بحالة شلل تام، وتسبب في تعليق العديد من البطولات والفعاليات الرياضية.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي استئناف مباريات البطولة يوم 20 يونيو الجاري، بإقامة مباراتي تورينو مع بارما، وهيلاس فيرونا مع كالياري والمؤجلتين من الجولة الخامسة والعشرين من البطولة، وسيقام في اليوم التالي مباراتين مؤجلتين أيضًا ستجمع انتر ميلان مع سامبدوريا وأتالانتا مع ساسولو.

وستقام مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي يومي 22 ، 23، 24 يونيو الجاري.

وتشهد بطولة الدوري الإيطالي منافسة شرسة على اللقب بين فريق يوفنتوس المتصدر برصيد 63 نقطة، وفريق لاتسيو أقرب ملاحقيه والذي يحتل المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد فريق انتر ميلان بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي قبل استئناف مباريات البطولة مجددًا:-

1- يوفنتوس .. 63 نقطة
2- لاتسيو .. 62 نقطة
3- انتر ميلان.. 54 نقطة
4- أتالانتا.. 48 نقطة
5- روما .. 45 نقطة
6- نابولي.. 39 نقطة
7- ميلان.. 36 نقطة
8- هيلاس فيرونا.. 35 نقطة
9- بارما.. 35 نقطة
10- بولونيا.. 34 نقطة
11- ساسولو.. 32 نقطة
12- كالياري.. 32 نقطة
13- فيورنتينا.. 30 نقطة
14- أودينيزي.. 28 نقطة
15- تورينو.. 27 نقطة
16- سامبدوريا.. 26 نقطة
17- جنوي.. 25 نقطة
18- ليتشي.. 25 نقطة
19- سبال.. 18 نقطة
20- بريشيا.. 16 نقطة

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