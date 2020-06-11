صفقة ريال مدريد المنتظرة.. ماذا قدم كامافينجا مع رين الفرنسي؟ (أرقام)

أصبح اللاعب إدواردو كامافينجا نجم خط وسط فريق رين الفرنسي قريبًا من الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد المفاوضات التي شهدتها الفترة الماضية بين النادي الملكي واللاعب لارتداء قميص الميرنجي بالموسم المقبل.





ويواجه ريال مدريد عائق وحيد يعطل حسم صفقة كامافينجا بشكل رسمي حتي الآن، وهو دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المفاوضات مع اللاعب الشاب للحصول على خدماته في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار مع فريق رين الفرنسي بالموسم الحالي.





وأكد بنجامين إيدراك الصحفي المقرب من كامافينجا رغبة اللاعب في الانتقال إلي ريال مدريد، مؤكدًا أن مستقبله مع النادي الملكي، وليس باريس سان جيرمان، مما يؤكد اقتراب لاعب رين من الانتقال لنادي العاصمة الإسبانية في الميركاتو الصيفي المقبل.





أرقام "كامافينجا" مع رين الفرنسي

كامافينجا من مواليد 10 نوفمبر لعام 2002 ويبلغ عمره 17 عامًا، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأنجولية، ويجيد اللعب في مركز خط الوسط المدافع، يبلغ طوله 1.82 سم، وتصل قيمته التسويقية إلي 37.50 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.





لعب "كامافينجا" مع فريق الرديف في نادي رين الفرنسي من عام 2018 وحتي 2019 وبعد تألقه تم تصعيده للفريق الأول، وشارك معه في 43 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية (3147 دقيقة)، وسجل هدف وحيد، وصنع هدفين، وحصل على 7 انذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





شارك اللاعب في 32 مباراة مع رين في بطولة الدوري الفرنسي بإجمالي دقائق لعب فعلية 2477 دقيقة، وسجل هدف وصنع هدفين، وحصل على 5 انذارات، بينما لعب 4 مباريات في الدوري الأوروبي، وتلقي بطاقة حمراء وحيدة.





خاض 5 مباريات مع رين الفرنسي في بطولة كأس فرنسا بإجمالي دقائق لعب فعلية 339 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أهداف، بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس الرابطة الفرنسية، وخاض مباراة بكأس الأبطال الفرنسية ولم يسجل أهداف.



